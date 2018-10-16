Вторник, 16 Октября 2018 17:54

АрмИнфо. 2018 год особенный для Армении - это год коренных демократических изменений, проявившихся в виде "бархатной революцией". Об этом 15 октября в ходе своего выступления на встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Армянский министр напомнил, что армянское общество решительно отвергло негативные явления прошлого и приступило к реформам, направленным на борьбу с коррупцией, укреплению системы правосудия и верховенства закона, защиты прав человека и основных свобод, а также обеспечению равных возможностей в социальной и экономической жизни с целью содействия устойчивому развитию.

По его словам, в виде "бархатная революция" продемонстрировала высокий уровень правосознательности и зрелости армянского общества и ее институтов. Он отметил важную роль женщин и молодежи в жизни страны. "Мирные демократические процессы в рамках Восточного партнерства открывают новые направления для сотрудничества.

Основными приоритетами нового правительства Армении являются цели, указанные в программе "20 целей до 2020 года", в частности, такие направления как экономическое развитие и рыночные возможности, институциональное укрепление и эффективное управление, взаимосвязь, энергосбережение, мобильность, поощрение контактов между народами, защита окружающей средой", - сказал армянский министр.

Мнацаканян заверил, что в течение прошедших 5 месяцев, правительство Армении особое внимание уделяло таким вопросам как верховенство закона, борьба с коррупцией и содействии демократическим институтам и уже есть ощутимые результаты. Министр подчеркнул, что не менее важно продвижение нашей национальной программы развития.

Вместе с тем он констатировал, что сентябрьские выборы в столичный Совет старейшин продемонстрировали постоянную общественную поддержку и мандат, данный правительству и премьер-министру. "Народная востребованность проведения внеочередных выборов отражает нынешнюю политическую реальность в Армении - выборы ожидается провести в декабре. Столичные выборы продемонстрировали приверженность и политическую волю новых властей проведению свободных и справедливых выборов", - отметил Мнацаканян, добавив, что правительство РА приветствует и ценит финансовую и техническую поддержку ЕС в проведении выборов.

В тоже время он подчеркнул, что правительство решительно в вопросе стимулирования повестки реформ для обеспечения развития. По его словам, модернизация армянской экономики, с особым акцентом на развитие информационных и телекоммуникационных технологий, увеличение числа стартапов, поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП), поощрение инновационного и творческого воспитания отражает повестку развития и направление.

По его словам, создание благоприятных условий для инноваций, творческого мышления, использования технологий, развития молодежи и предпринимательства являются одними из стратегических приоритетов правительства. " В этой связи мы стремимся содействовать сотрудничеству между различными платформами ЕС и Восточного партнерства. Соглашение о всеобъемлющем и расширенное партнерское Армения-ЕС действительно является важным форматом многостороннего сотрудничества с Европейским союзом в поддержку нашей национальной повестки дня в области развития", - отметил глава МИД Армении.

Он также затронул вопрос либерализации визового режима в качестве одного из приоритетов нового правительства, и который Армения активно продвигает в странах ЕС.

В заключение Мнацаканян заметил, что "бархатная революция" в Армении носила исключительно внутренний характер, и заверил, что новое правительство привержено продолжению внешнеполитической повестки как в двустороннем, так и многостороннем форматах, в целях содействия региональному и международному миру, стабильности и взаимодополняемому сотрудничеству.