Вторник, 16 Октября 2018 17:52

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян объявит о своей отставке 16-го октября в 20:00 в эфире Общественного телевидения Армении. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян.

Отметим, что Никол Пашинян заявлял о своей отставке в интервью телеканалу "Франц 24". Премьер-министр отмечал, что для скорейшего проведения досрочных выборов в парламент он готов подать в отставку до 16-го октября 2018 года, в таком случае выборы пройдут 9-10 декабря.