Вторник, 16 Октября 2018 16:56

АрмИнфо. Установлен круг заказчиков и исполнителей телефонной прослушки директора Службы национальной безопасности (СНБ) и председателя Специальной следственной службы РА. На сегодня выясняются методы и способы прослушки.Об этом 16 октября заявил в беседе с журналистами директор СНБ Артур Ванецян.

Заказчик, по словам Ванецяна, из Армении. Тем не менее, он воздержался называть имена, лишь отметив, что СНБ не причастна к прослушке, а заказчик "широко известен" общественности. "Заказчик один, но доказать документально участие этого заказчика чрезвычайно сложно, и на данном этапе не получится", - заявил Ванецян. Тем не менее, Артур Ванецян несколько раскрыл скобки. По его словам, разговор удалось прослушать благодаря тому, что он в этот момент был в роуминге. При этом режиме,как указал он, операторы, дабы сделать звонок дешевле, пользуются услугами Интернета, так называемой IP телефонии, что снижает защищенность сети. <Я был в роуминге, и Интернет связь не была защищена, то есть любой специалист средней руки мог осуществить прослушку>, - пояснил Ванецян.

Как сообщил он в результате следственных мероприятий Следственного комитета выяснилось, что он и Сасун Хачатрян в указанный день имели 10 телефонных разговоров. "Он 8 раз он звонил мне, я ему - 2 раза. У нас с ним был не один разговор, который длился 8 минут 40 секунд. Наш самый длинный разговор длился 2,5 минуты, эти разговоры полностью смонтированы и представлены как один разговор. Что касается моего известного высказывания "хочет, не хочет, должен дать", то хочу объяснить и это. Уже известно, что судью зовут Ваче Маргарян, я называю его Грач. Я говорю Грач, имея в виду руководителя группы следователей Специальной следственной службы. Его зовут Грач, фамилию не знаю, поскольку я его даже не знаю, во время пресс-конференции этот парень сидел рядом с нами. Я говорю Сасуну Хачатряну, "Что говорит Грач?", он отвечает: "Грач говорит, обоснованно", я же говорю: "Значит, хочет, не хочет, должен дать", - рассказал Артур Ванецян.

При этом как указал Ванецян, он полностью открыт для следствия. Предоставил собственный телефон следственному органу, даже ознакомил с перепиской с супругой, предоставил информацию о денежных передвижениях на своей личной банковской карте, чего мог и не делать.

Глава СНБ еще подчеркнул, что разговора между ним и судьей не было. <Не боюсь, не скрываю, я не говорил с судьей. Я не говорил с судьей, вообще не говорю с судьями. У меня есть друзья судьи, с которыми я могу говорить о повседневных проблемах>, - заявил Ванецян. По его словам, целью прослушки являлась его отставка.

11 сентября в сети появилась прослушанная запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. По факту "прослушки" были возбуждены два дела по статьям "нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений" и "неправомерное завладение компьютерной информацией в целях получения сведений, имеющих особую ценность", а также "превышение должностных полномочий".