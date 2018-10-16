Вторник, 16 Октября 2018 16:54

АрмИнфо.Полиции удалось убедить протестующих разблокировать межгосударственную дорогу в Сюникской области.

После 2 часов разбирательств и убеждений, люди вышедшие с акцией протеста против назначения на должность губернатора Сюникской области бывшего замглавы Полиции РА Унана Погосяна, разбликировали трассу на участке у села Караундж где скопилось свыше 150 автомобилей.

Как передает с места событий корреспондент АрмИнфо, пока не известно получит ли сегодняшняя акция протеста свое продолжение и в какой форме.