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 Вторник, 16 Октября 2018 16:40
Наира Бадалян

Экс-глава Таможенной службы Армении был допрошен в качестве свидетеля

Экс-глава Таможенной службы Армении был допрошен в качестве свидетеля

АрмИнфо.Экс-глава Таможенной службы Армении Армен Аветисян в качестве свидетеля был допрошен в Службе национальной безопасности (СНБ). Об этом 16-го октября сообщил журналистам директор СНБ Артур Ванецян. При этом, Ванецян не уточнил процессуальный статус Аветисяна, указав что на данный момент об этом не проинформирован.

Отвечая на вопрос, насколько обоснована причастность 2-го президента РА Роберта Кочаряна к строительству гостиницы "Голден Пэлэс", о которой говорилось в видеоматериале СНБ, где в кадрах периодически мелькает Кочарян, Ванецян заявил :  "В ролике не говорится, что семья Кочаряна связана с этой гостиницей. Скоро будет новый ролик СНБ, в котором будут новые подробности".

Напомним, что 11 октября СНБ распространила видеоматериал о том, что в Следственном управлении ведомства возбуждено уголовное дело в отношении экс- главы Госкомитета таможенной службы РА Армена Аветисяна по факту незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации денежных средств в особо крупных размерах, приобретенных преступным путем (отмывании денег) по признакам ст. 310-й и п.1, ч.3-й, ст. 190-й УК РА. Как сообщает пресс-служба СНБ, согласно предварительным данным, полученным в результате предпринятых оперативно- розыскных и следственных мероприятий, Армен Аветисян, в 2011-м году пребывая на посту председателя Госкомитета таможенной службы, совместно с лицами, находящимися с ним в деловых отношениях, предпринял и финансировал, в основном наличными денежными средствами, строительство гостиничного комплекса "Голден Палас" на проспекте Азатутюн. С целью скрыть свое и участие других лиц, он строительство данного объекта приписал ООО "Риверхил Холдинг", который был основан в кипрском оффшоре.

Таким образом, как отмечается, граждане страны были введены в заблуждение о том, что якобы миллионы американских долларов, потраченные на строительство гостиницы, являлись иностранными инвестициями.  Армен Аветисян, который лично контролировал строительные работы, используя свое должностное положение, в отдельных случаях содействовал решению различных вопросов, связанных с процессом. Далее, согласно информации, расширив бизнес, от имени той же организации в 2010- 2012гг. в Цахкадзоре была построена гостиница "Голден Палас". Уже в 2012 году собственником двух вышеуказанных гостиниц стало ЗАО "Голден груп лимитед", основанное в городе Дуглас, Великобритания. Владельцем 100% акций данной компании являлся сын Армена Аветисяна - Арташес Аветисян. Позднее, в 2018 году, Арем Аветисян и его сын на Северном проспекте основали третью гостиницу "Голден палас бутик". Общая рыночная стоимость всех трех гостиниц в 2016-м году оценивалась приблизительно 90 млн американских долларов.

В видеоматериале СНБ есть архивные кадры, на которых тогдашний президент Армении Роберт Кочарян также говорит о вложенных в Армению иностранных инвестициях. <Знаете, если люди из Кипра уже вложили здесь инвестиции, построили такую гостиницу, значит, есть доверие, что здесь бизнес-среда на самом деле такая, что можно доверять, можно вкладывать инвестиции и можно зарабатывать деньги>, - говорит Кочарян. Между тем, совсем недавно в интервью <Еркир Медиа> уже бывший президент, говоря об Армене Аветисяне, заверял, что слухи о его богатстве далеки от реальности. <Армен Аветисян: какое богатство? В то время ходили легенды вокруг Армена Аветисяна. Разговоры - это одно, а реальная картина - другое. Я не говорю, что люди были святыми. Но те разговоры и реальная картина очень-очень далеки друг от друга>, - сказал Кочарян. 

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