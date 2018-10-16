Вторник, 16 Октября 2018 15:59

АрмИнфо.Внешняя политика Армении строго армяно-ориентирована. Об этом 15 октября в ходе своего выступления на встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

При этом он согласился с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым относительно того, что в вопросе нагорно-карабахского урегулирования просматривается хорошая динамика встреч, констатировав, что в течение прошедших 5 месяцев они провели две встречи, кроме того, состоялась встреча между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, что также способствовало положительной динамике. "И мы намерены продолжить укреплять ее. Безусловно, в Армении скоро, скорее всего, в декабре, пройдут выборы. Вместе с тем, важно держать в центре внимания вопрос о формировании и стимулировании атмосферы, способствующей миру, которая включает в себя ряд элементов: мероприятия по укреплению мер доверия, включая выполнение ранее достигнутых договоренностей, мероприятия по снижению рисков обострения ситуации. Мы должны сконцентрироваться на этих вопросах и приложить реальные усилия для подготовки населений всех сторон к миру. Еще одним важным приоритетом является отказ от военной риторики и пропаганды ненависти", - подчеркнул армянский министр.

Мнацаканян заверил, что статус Нагорного Карабаха и безопасность - приоритет Армении. По его словам, Нагорный Карабах является стороной конфликта, с решающим голосом в процессе урегулирования, и должен иметь более непосредственную вовлеченность. "Мы, безусловно, об этом говорим. И поскольку скоро исполняет 10 лет со дня создания Восточного партнерства, мы должны обратить внимание на то, чтобы не повторять прошлые ошибки и сохранить суть инициативы, в первую очередь, партнерство людей, направленное на улучшение нашей жизни в наших странах и воспитание наших обществ", - отметил глава МИД Армении.