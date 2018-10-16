Как сообщает пресс-служба МЧС, днем 21-го в отдельных районах ожидается дождь. Восточный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду. Днем 18-го октября в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе температура воздуха повысится на 3-4 градуса. В Ереване с 17-20 октября ожидается погода без осадков. В вечерние часы 21-го возможен дождь. Температура воздуха днем будет колебаться от +25 до +26 градусов тепла.

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