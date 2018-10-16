Вторник, 16 Октября 2018 15:57

АрмИнфо. Вице-спикер Национального Собрания Эдуард Шармазанов 16 октября принял президента Международного общества по правам человека Томаса Ширмахера и профессора Боннского университета Кристин Ширмахер.

Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе встречи стороны отметили важность сохранения национальных и духовных ценностей. По словам вице-спикера Национального Собрания, сегодня христианская цивилизация подвергается опасности, и он всегда на различных форумах поднимает вопрос охраны христианских памятников. В этом контексте Эдуард Шармазанов коснулся уничтожения армянских памятников в Нахичеване.

Затронуты также региональные проблемы, урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта. Вице-спикер НС отметил, что основными вызовами являются безопасность, неурегулированность нагорно-карабахского конфликта, милитаристская риторика Азербайджана и блокада Армении Турцией. По словам Эдуарда Шармазанова, ложны попытки азербайджанского руководства представить проблему как конфессиональный конфликт между мусульманами и христианами.

"Нагорно-Карабахский конфликт не носит религиозный характер. У Армении прекрасные отношения с рядом мусульманских стран, где армянский народ пользуется высоким авторитетом, сохраняются армянские памятники. Попытки руководства Азербайджана придать карабахскому конфликту конфессиональный характер недопустимы", - подчеркнул вице-спикера парламента.