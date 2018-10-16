Вторник, 16 Октября 2018 15:49

АрмИнфо. Слухи о закрытии русского драматического театра имени К. Станиславского не соответствуют действительности. Об этом 16 октября на пресс-конференции заявил директор театра Фредерик Давтян.

Он отметил, что театр уже год как находится без художественного руководителя. "После смерти Алекандра Самсоновича мы стали перед огромной проблемой. Он был исключительным человеком, и очень сложно было подобрать ему замену, поэтому мы медлили с решением. Кроме того, в стране, в правительстве произошли изменения, и было не самое подходящее время для выбора нового худрука", - отметил директор театра. Давтян заявил, что после смерти Григоряна все усилия были направлены на то, чтобы сохранить театр, его стиль и дух, и продолжать радовать наших зрителей.

Директор театра подчеркнул, что кандидатов на должность худрука театра было очень много, были кандидаты из Швеции, России и др. "После революции и министр культуры Лилит Макунц, и замминистра отмечали, что сохранение русского театра очень важно для нас. И в министерстве был организован конкурс, победитель которого должен был занять должность художественного руководителя. В итоге было отобрано 5 кандидатур, в числе которых была дочка Александра Григоряна Нора, но так как у нее было мало опыта, то в итоге после отборочных туров остались два кандидата - Карен Нерсисян и Сурен Шахвердян", - отметил Давтян.

Давтян подчеркнул, что Министерство предлагало, чтобы эти кандидаты поставили на сцене театра по одному спектаклю, после чего был бы осуществлен окончательный выбор. "Дело в том, что наш театр уже год находится без художественного руководителя, и нам очень сложно организовывать его работу на должном уровне. Скоро Новый год и мы хотим порадовать наших маленьких зрителей новыми представлениями. Так как подобная ситуация больше не может продолжаться, я вчера переговорил с Кареном Нерсисяном, и после того как тот подтвердил свою готовность занять должность худрука, я назначил его новым художественным руководителем", - подчеркнул Давтян.

Он также отметил, что как директор театра, сам просматривал спектакли, которые ставили эти два режиссера и сделал свое решение на основе стиля театра. "У нас всегда был свой дух, свой стиль, которому мы были верны, и который нам бы хотелось сохранить. Наш коллектив разделился на 2 части, каждая из которых поддерживала одного из двух кандидатов. В такой атмосфере сложно работать. Карен Нерсисян знаком с нашими традициями, театром и труппой. Поэтому я считаю, что для театра это наилучший вариант. Я обращаюсь к своим коллегам - актерам, и прошу их принять мое решение и начать слаженно работать под руководством нового художественного руководителя. Нерсисян будет в Ереване 10 ноября, после чего мы расскажем о наших дальнейших планах", - заключил Давтян.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо директор Фредерик Давтян заметил, что приняв данное решение, он руководствовался исключительно интересами театра, из творческих соображений. "Всегда важно разделять работу и личные предпочтения. Я думаю, что именно Нерсисян может занять этот сложный и ответственный пост, думаю, Министерство культуры поймет, что в данном случае это было оптимальным решением",

- отметил Давтян. На вопрос корреспондента АрмИнфо, почему сам директор не стал выдвигать свою кандидатуру на должность худрука, он заметил: "Понимаете, я директор, то есть уже занимаю руководящую должность. Кроме того, я актер, но не режиссер, а художественный руководитель должен быть именно режиссером. Нерсисян уже работал в нашем театре и знаком с ним. В театре должен наступить мир, находиться в подвешенном состоянии просто невозможно. Министерство придает большое значение русскому театру в Армении, и все выражали крайнюю озабоченность сложившейся ситуацией, равнозначной замены быть не может. Но мы должны идти дальше, остановка это смерть", - подчеркнул Давтян. Он также заметил, что не принять данное решение министерство культуры не может, так как нет оснований аннулировать этот приказ, ведь в нем нет нарушений. Давтян отметил, что он надеется, что Карен Нерсисян оправдает его надежды, подчеркнув, что контракт заключен до 2019 года.

В свою очередь актриса Лиана Севумян отметила, что большинство актеров поддерживали кандидатуру Карена Нерсисяна. "Я не знала, что сегодня будет принятое решение о назначении нового худрука. Но мы понимали, что вряд ли возможно, чтобы за 2 месяца два режиссера поставила свои спектакли, на это не хватит даже нашего финансирования и по срокам. Но мы поддерживаем это решение, так как мы сами нашли эту кандидатуру. Он откликнулся, он единственный из кандидатов, кто не из Армении, но приехал и познакомился с коллективом. Он талантливый человек и он понравился нашему коллективу. Я думаю, что с его приходом наш стиль сохранится и даже те, кто сегодня не согласен с нами, после его работы с коллективом убедятся в правильности этого решения. Мы снова станем тем театром Станиславского, который все знали и любили. Думаю, мы поставим наш первый спектакль с новым худруком в январе или феврале", - заключила актриса.

Отметим, что недавно сотрудники театра с открытым письмом обращались к премьер- министру Армении Николу Пашиняну. Дело в том, что актеры театра отмечали, что они уже год находятся без худрука, и долго так продолжаться не могут. Они заявляли, что министр культуры Лилит Макунц обещала, что сотрудники могут сами избрать нового руководителя, и сотрудники выдвинули кандидатуру Карена Нерсисяна. В ответ на что, министр заявила, что ошиблась и худрук должен быть не избран, а назначен. В частности, обсуждалась кандидатура Шахвердяна, однако, актерский состав театра предпочитал Нерсисяна. В письме сотрудники театра просили премьера обратить внимание на этот вопрос, и оказать содействие в данном вопросе.

Творческая биография нашего соотечественника Карена Нерсесяна весьма богатая. Нерсесян успел поработат в московском театре «У Никитских ворот», был художественным руководителем московского театра «Буфф». В 2002 году создал независимое театральное товарищество «Старый театр» (Москва), став его художественным руководителем. Нерсесян был главрежем Московского драматического театра на Перовской, главрежем Рязанского государственного областного театра драмы. Он автор более пятидесяти спектаклей, в том числе в театрах Москвы, Праги, Нижнего Новгорода, Еревана , Рязани, Барнаула, Тольятти, Таганрога, Алматы, театрального центра Ю.О’Нила (США).