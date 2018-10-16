"Болтон также посетит Москву и другие страны региона. Мы понимаем те вызовы, которые стоят перед Арменией с точки зрения региональной торговли. Но нас больше продолжают беспокоить военные и государственные элементы в Иране, которые способствуют региональной дестабилизации", - отметил Кент.

"Есть вопросы, связанные с законной торговлей, однако с другой стороны, есть вопросы, связанные с тем, как стражи революции содействуют терроризму. США с другими странами несколько лет назад провели переговоры относительно ядерной программы Ирана, но это не помогло тому, чтобы Иран прекратил свою дестабилизирующую роль и позицию по содействию таким режим как режим Асада, Хезболла и Хамас. Во время визита Болтона, полагаю, можете ожидать открытый и искренние обсуждения как о возможных позитивных перспективах в двусторонних отношениях, так и вокруг вызовов региональной безопасности", - резюмировал Кент.