Вторник, 16 Октября 2018 13:29

АрмИнфо.На встрече премьер-министра Никола Пашиняна и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона будет затронут вопрос встречи Пашинян-Трамп. Об этом 16 октября в Ереване заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, отвечая на вопрос, планируется ли в администрации президента США встреча Пашинян- Трамп.

"Как дипломаты мы постоянно содействуем встрече наших лидеров, уверен, что встреча состоится, однако не могу сказать, когда и где. Полагаю, что этот вопрос буде затронут в ходе встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона", - резюмировал Кент.

Напомним, что визит Болтона в регион начнется 20 октября. Болтон намерен посетить Армению, Грузию, Азербайджан и Москву.