Вторник, 16 Октября 2018 13:27

АрмИнфо.Beeline объявляет о запуске двух пакетов услуг, которые доступны физическим лицам, жителям регионов Армении. Предложения включают услуги связи и девайсы для их комфортного использования: смартфон, 4G модем, большой объем интернета, SMS, мобильное телевидение BeeTV и 2 SIM-карты в подарок.



В частности, комплексное предложение «Региональный 5500» включает смартфон Xiaomi Redmi 5A, 4G модем и 70ГБ мобильного интернета ежемесячно. Плата за смартфон составит 10000 драмов. «Региональный 3500» включает аналогичный пакет услуг связи и номеров, ежемесячный объем мобильного интернета составляет 50 ГБ, а из девайсов абоненту предоставляется только 4G модем.

Ежемесячная абонентская плата за пакеты услуг «Региональный 5500» и «Региональный 3500» составляет 5500 и 3500 драмов соответственно.

Неиспользованный объем мобильного интернета переносится на следующий месяц, а пакеты услуг доступны при подписке на 24 и 18 месяцев.



«Beeline продолжает работать над тем, чтобы нашим клиентам было максимально просто и удобно пользоваться нашими услугами, в особенности в тех местах, где ограничен доступ к высокоскоростному фиксированному интернету. В этом жителям регионов Армении поможет новое уникальное предложение, подключившись к которому, они получат весь пакет мобильных услуг. Отдельно отмечу большой объем интернета и несколько номеров в пакете, что делает предложение очень привлекательными для всей семьи», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.



Все услуги в рамках предложений можно оплатить с основного мобильного номера. Подробную информацию можно найти на сайте www.beeline.am, связавшись с операторами через официальную страницу на Facebook или позвонив по бесплатному номеру 0611.

