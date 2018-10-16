Вторник, 16 Октября 2018 13:13

АрмИнфо.С 16 по 17 октября в Ереване состоится конференция под названием "Культурное наследие в Армении - вызовы и обязательства", в рамках Европейского года культурного наследия.

Как сообщает пресс-служба Европейского союза, данное мероприятие организовано в рамках Международной выставки современного искусства (ICEA2018) организованных ООО "Shaula International ". Конференция пройдет с 16 по 17 октября в Ереване. На ней выступят глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский, замминистра культуры Тигран Галустян и исполнительный директор организации "Shaula International " Фабио Ленци.

В рамках форума представители Европейского союза подчеркнут важность культурного наследия, его защиты, реабилитации и поощрения, в качестве важной предпосылки для продвижения туризма, а также экономического развития. В то же время конференция посвящена инициативе "Европейский год культурного наследия 2018". Данная конференция представляет собой уникальную возможность оценить роль культурного наследия, которое будет способствовать распространению истории.

Европейский год культурного наследия направлен на то, чтобы сделать людей более осведомленными о культурном наследии Европы и укрепить идею принадлежности к одному общему европейскому пространству. В этом году лозунг Европейского года культурного наследия - "Наше наследие, где пересекаются прошлое и будущее".