Вторник, 16 Октября 2018 13:11

АрмИнфо. "Transparency International" обратилась в ПАСЕ с просьбой расследовать возможную вовлеченность Армении в схемы с отмыванием денег наряду с другими странами. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Согласно источнику, в 2017 году стало известно о том, что правящие круги Азербайджана с 2012 по 2014 год подкупали некоторых делегатов ПАСЕ и создали схему, известную под названием "Азербайджанский ландромат". "Европейские организации допустившие отмывание денег и европейские чиновники, оказывавшие Азербайджану услуги за деньги тоже виноваты в этом деле",- говорится в сообщении.

В заявлении организации, в частности, говорится: "После публикации истории об "Азербайджанском ландромате" организация "Transparency International" призвала ПАСЕ провести независимое расследование для выявления участия в схеме иных стран и иные случае покупки голосов в организации. ПАСЕ, следуя призывам провести расследование, создала независимый следственный орган, который в апреле 2018 года опубликовал свой отчет, в котором были выявлены многочисленные нарушения правил поведения и коррупция.

В отчете были приведены определенные факты и выражены сомнения в отношении 8 других стран- Армения, Казахстан, Македония, Монако, Черногория, Российская Федерация, Турция и Украина. Из-за ограниченного времени и ресурсов эти новые обвинения не были исследованы должным образом.

28 июня 2018 года "Transparency International" обратилась к новоизбранному председателю ПАСЕ - Лилиан Мори Паскье, с просьбой расширить мандат независимого следственного органа для изучения подозрений в отношении этих стран".