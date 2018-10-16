Вторник, 16 Октября 2018 12:47

АрмИнфо.Гражданин Турции попытался незаконно проникнуть на территорию Армении.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Армении, 15 октября, в ходе несения службы, пограничный наряд Гюмрийского пограничного отряда заметил неизвестного человека, пересекающего государственную границу. "Нарушитель внимательно осматривал местность и старался незаметно передвигаться, используя складки местности. Через некоторое время, на предполагаемом маршруте движения злоумышленника, пограничники устроили засаду. Благодаря профессиональным действиям военнослужащих пограничного отряда нарушитель оперативно задержан", - отмечается в сообщении ПУ.

В ведомстве отмечают, что по предварительным данным, задержанный является гражданином Турецкой Республики: "Мотивы незаконного пересечения границы предстоит установить компетентным органам. В установленном законодательством порядке, злоумышленник передан в правоохранительные органы Республики Армения"