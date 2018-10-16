Вторник, 16 Октября 2018 12:12

АрмИнфо.Для многих назначение бывшего заместителя начальника Полиции РА Унана Погосяна на должность губернатора Сюникской области может показаться странным, тем не менее, это решение укладывается в логику постреволюционных развитий.

Об этом 16 октября на внеочередном заседании правительства РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, сегодня главной задачей властей страны является мобилизация всего потенциала народа, и никто не должен преследоваться

вне закона за то, что служил прежним властям. "Приходит время для баррикад, приходит время для их разблокировки", - подчеркнул глава правительства. Он добавил, что в Армении все равны перед законом. <Мы ни перед кем мы не закрываем дверей для работы в системе государственного управления", - подчеркнул Никол Пашинян. Он заметил, что в настоящее время 90% работников системы государственного управления составляют лица, которые служили прежним властям. Конечно, продолжил премьер-министр, среди этих 90% имеются лица, которые отказываются работать с нынешней властью. Более того, они всячески стараются навредить работе нового правительства, зачастую прибегая к попыткам саботажа. "В любом случае, сегодняшнее назначение является символическим. Считаю, что мы идем правильной дорогой, объединяя весь имеющийся потенциал", - подчеркнул Никол Пашинян.

Отметим, что сегодня, 16 декабря правительство РА утвердило бывшего заместителя начальника Полиции РА Унана Погосяна в должности губернатора Сюникской области. Другим решением исполнительного органа, главой Арагацотнской области стал Давид Геворкян, который до этого работал заместителем министра территориального управления и развития. Как отметил Никол Пашинян, в лице Давида Геворкяна "мы имеем активиста бархатной революции". Еще одним решением правительства, Армавирскую область возглавит Амбарцум Матевосян.

Напомним, что кабмин Армении на заседании 10-го октября принял решение о назначении трех губернаторов. Новым губернатором Гегаркуникской области стал Гнел Саносян (ранее занимал должность замминистра экологии). Вайоцдзорскую область возглавил Трдат Саркисян, а Лорийскую - Андрей Гукасян (экс- замгубернатора). 2-го октября после принятия парламентом законопроекта, который, по оценке его оппонентов, направлен на недопущение роспуска НС, премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе митинге на проспекте Баграмяна заявил об увольнении министров и губернаторов от партий "Процветающая Армения" (ППА) и АРФ Дашнакцутюн.

4 октября кабмин отправил в отставку шестерых губернаторов от блока "Царукян" и АРФ "Дашнакцутюн". Своих должностей лишились губернаторы Арагацотнской области - Ашот Симонян, Лорийской области - Грант Маркарян, Вайоцдзорской области - Арагац Сагателян, Армавирской области - Гагик Мириджанян, Гегаркуникской области - Ишхан Сагателян и Сюникской области - Карен Амбарцумян.