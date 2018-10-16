Вторник, 16 Октября 2018 12:11

АрмИнфо. Нельзя за 20 дней исправить то, что разрушалось в течение 20 лет. Так попытался оправдать поражение армянской сборной в матче с Гибралтаром глава Футбольной федерации Армении, директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

Он заявил, что, несмотря на поражение, армянская сборная показала хорошую игру. Он также пожаловался нас поведение армянских болельщиков, которые "подставляют федерацию". "Из-за их поведения ФФА может быть оштрафована со стороны УЕФА",- отметил Ванецян.

При этом он остался доволен работой главного тренера сборной Армена Гюлбудахянца. "Я попытался приподнять его спортивный дух накануне игры со сборной Македонии. Он большой профессионал, "вырастил" многих выдающихся футболистов, мы должны доверять ему. На сегодняшний день я не вижу поводов для смены главного тренера сборной",- заявил Ванецян.

По его словам, поиск спортсменов с армянскими корнями для сборной РА уже стал "паранойей". "С кем-то удается договориться, с кем-то нет. Но мы сами должны "вырастить" футболистов, мы должны развивать молодежный футбол. В ближайшее время я представлю стратегию по развитию футбола в Армении",- резюмировал Ванецян.

Отметим, что сборная Армении проиграла матч со сборной Гибралтара со счетом 1:0. Озлобленные болельщики попытались бросить бутылки на поле, но полицейские не допустили этого. В результате произошла стычка между болельщиками и правоохранителями. По утверждению руководства ФФА, это может стать причиной для штрафования армянской федерации со стороны УЕФА.

На игре произошел еще один курьезный случай, вместо гимна Гибралтара заиграл гимн Лихтенштейна.

Отметим, что сегодня состоится матч между сборными Армении и Македонии.