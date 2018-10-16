Вторник, 16 Октября 2018 12:07

АрмИнфо.МИД Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха внес в черный список зампреда комитета Госдумы по международным делам Светлану Журову, писательницу Людмилу Улицкую и учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анну Федермессер.

Эти женщины посетили Карабах по приглашению супруги премьер-министра Никола Пашиняна Анны Акопян для участия в мероприятии "Женщины во имя мира".

МИД Азербайджана заявил, что мероприятия, направленные на установление мира, не должны поддерживать войну, и отметили, что попавшие в черный список женщины незаконным образом проникли на "оккупированные земли" АР.

Отметим, что 10 октября жена Никола Пашиняна Анна Акопян, стоя рядом с солдатами на линии соприкосновения Арцаха с Азербайджаном, призвала к миру все стороны карабахского конфликта.