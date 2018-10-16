Вторник, 16 Октября 2018 12:07

АрмИнфо.Готовность Армении к миру и стабильности будет ясна после предстоящих парламентских выборов в этой стране. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе выступления на встрече глав МИД стран "Восточного партнерства". Об этом сообщает Minval.az.

"После предстоящих в Армении выборов станет еще более ясно, насколько эта страна готова к миру и стабильности. Это, в первую очередь, означает вывод Арменией своих войск с "азербайджанских" территорий",- сказал глава МИД и добавил, что Азербайджан, в свою очередь, как и заявлял неоднократно, готов к субстантивным и нацеленным на результат переговорам.

"Урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта является одним из важнейших вопросов для устойчивого развития региона. Проведенные мною две встречи с армянским коллегой, беседа между президентом Азербайджана и премьер- министром Армении и услышанные нами за закрытыми дверьми дает положительный импульс о возможностях продвижения вперед",- сказал Э.Мамедъяров.