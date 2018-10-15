Понедельник, 15 Октября 2018 20:13

АрмИнфо.Танец "Пашинян - Макрон" мог бы положить начало прекрасному, доброму и полезному всем кавказским народам танцмарафону. Такими размышлениями поделился со своими читателями в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как пишет глава Чечни, решение пригласить политиков в республику на танцевальный фестиваль он принял после просмотра видео, на котором пермьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон вместе танцуют кавказский танец. "Это навело меня на мысль, что танец "Пашинян - Макрон" мог бы положить начало прекрасному, доброму и полезному всем кавказским народам танцмарафону. Думаю, инициативу поддержат известные политики, общественные деятели", - написал Кадыров.

Отметим, что видеоролик был снят во время ужина, прошедшего в рамках 17-ого саммита Франкофонии в Ереване.