Понедельник, 15 Октября 2018 19:56

АрмИнфо. Ереванский суд общей юрисдикции еще на два месяца продлил арест депутата НС, бывшего председателя добровольческого союза "Еркрапа" Манвела Григоряна.

Кроме того, как сообщают адвокаты Григоряна, суд также отклонил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения в отношении их подзащитного. Суд отказался отпустить Григоряна под залог ввиду его проблем со здоровьем, как этого просила защита. Адвокаты также подчеркнули, что намерены обжаловать данное решение суда.

Напомним, что 16 июня депутат парламента Армении от РПА, генерал Манвел Григорян был задержан Службой национальной безопасности Армении. При обысках оперативники СНБ обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Помимо этого в особняке и на даче генерала был обнаружен большой арсенал незарегистрированного оружия, вплоть до минометов, пайки для солдат, собранных школьниками. 19-го июня суд первой инстанции Еревана принял решение о применении в отношении Григоряна меры пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. 17-го августа суд продлил еще на два месяца арест Григоряна.

22 августа он был госпитализирован в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Как утверждает защита Григоряна, у ее подзащитного диагностировано более 16 заболеваний, в том числе, сахарный диабет и рак.