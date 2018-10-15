Понедельник, 15 Октября 2018 19:19

АрмИнфо. При новом руководстве Армении наблюдалась достаточно позитивная динамика встреч по Нагорному Карабаху. Об этом 15 октября в беседе с журналистами до встречи глав МИД стран Восточного партнерства ЕС в Люксембурге заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Мнацаканян напомнил, что уже дважды встречался со своим азербайджанским коллегой, в июле и сентябре, и динамика сохранится. "В скором времени также ожидается визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион", - отметил он

Отвечая на вопрос, претерпели изменения отношения между Арменией и ЕС при новом армянском руководстве, Мнацаканян подчеркнул, что новое правительство РА было предельно четко в своей программе, принятой парламентом, где подчеркивается преемственность внешней политики Армении.

Коснувшись предстоящей встречи министров иностранных дел в Люксембурге, глава МИД РА заявил, что армянская сторона на встрече отметит важность приоритетов в отношениях с ЕС, которые определяются, прежде всего, основополагающими рамками Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, будет затронуты процессы в стране.