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АрмИнфо. У демократии в Армении блестящее будущее. Такое мнение Радио Свобода выразил посол США в РА Ричард Миллз, завершающий миссию в нашей стране.
Дипломат выразил убеждение, что армянский народ продолжает целеустремленно двигаться вперед. "Я оптимистичен по поводу будущего армянского народа, так как знаю чего он хочет. В течение прошедших 25 лет, внимательно следя за Арменией, я понял, что никогда не можешь пойти против армянского народа. Армяне знают чего хотят, и достигнут этой цели. Поэтому уверен, что здесь у демократии блестящее будущее",
- отметил посол, при этом добавив, что происходящее в апреле-мае текущего года продемонстрировало, что армянский народ желает новое общество. По его словам, армянский народ смог посредством мирных собраний выразить свое недовольство. "Армяне хотели новое общество, хотели видеть такую политическую волю, которая разрешит проблемы. Скажу честно, когда движение начиналось в Гюмри, я не знал каким будет его результат", - резюмировал посол США.
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|Никол Пашинян и Джордж Кент обсудили перспективы сотрудничества
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|Глава армянского Минздрава анонсировал новые принципы распределения госзаказа и борьбы с теневым оборотом в сфере
|Министры обороны Армении и России утвердили план двухстороннего сотрудничества на 2019 год
|Депутат Европарламента: Необходимо ускорить процесс установления прямых контактов между Арцахом и Евросоюзом
|ФФА опровергает информацию о том, что УЕФА оштрафовала Федерацию за путаницу с гимнами на матче Армения-Гибралтар
|Правительство РФ одобрило проект соглашения о создании аналога МАК в ЕАЭС
|С 18 по 20 октября в Армении ожидается ясная погода без осадков
|Армянская делегация в ПАСЕ пресекла провокацию азербайджанских коллег по закрытию Мецаморской АЭС
|Российские пограничники задержали очередного нарушителя армяно-турецкой госграницы
|В Баку отреагировали на принятую в рамках 17-ого саммита Франкофонии резолюцию, где есть также пункт по карабахскому конфликту
|Международная инициативная группа Pour Toi, France приступила к реализации проекта по созданию памятника Шарлю Азнавуру в дар Франции
|В Сюникской области Армении произошло землетрясение
|В Ереване открывается форум ученых стран СНГ
|Айк Марутян: между Ереваном и Степанакертом будут расширены направления партнерства
|Глава МИД Армении отправился в Люксембург
|Президент Арцаха провел переговоры с депутатом Европарламента
|В Ереване состоялась торжественная церемония открытия памятника Тарасу Шевченко
|Зейналян анонсировал самую масштабную амнистию в истории Армении
|Армения и Канада договорились облегчить воздушное сообщение
|Президент Армении попрощался с послом США
|Булавинцев: Население братской Армении, всего Содружества может быть уверено, что авиабаза "Эребуни" надежно защищает небо республики
|Пилотажная группа "Стрижи" по особенному поздравила Ереван с 2800-летием
|Гагик Арутюнян назвал иной путь роспуска парламента Армении
|Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель посетил музей АРАРАТ Ереванского коньячного завода.
|Пашинян: Неправильно думать, что мэр Еревана или кто-то из нас не допустит ошибок - мы не идеальны
|Айк Марутян: В ближайшее время в мэрии Еревана произойдут кадровые изменения
|Кочарян не будет участвовать в декабрьских парламентских выборах и пока не претендует на пост премьера Армении
|Директор фонда "Ереван" по прежнему не признает себя виновным в злоупотреблениях
|Я стою здесь, потому что так решил народ: Айк Марутян вступил в должность мэра Еревана
|"Ъ": В начале этой недели президент Армении посетил Москву
|С 13 по 18 октября в Ереване ожидается погода без осадков, в областях - небольшие дожди
|Министр ИД Арцаха принял члена Европейского парламента Яромира Штетину
|Трюдо: Канада продолжит добиваться международного признания геноцидов, в том числе и Геноцида армян
|Трюдо: Карабахский конфликт должен быть урегулирован мирным путем на основе международных норм и обязательств
|Пашинян: В Армении отныне все институты власти будут представлены народом и будут пользоваться его безоговорочным доверием
|Канада рассматривает возможность открытия посольства в Армении и облегчения воздушного сообщения между странами
|Пашинян: Трюдо поддерживает происходящие в Армении перемены
|ССС: Оружие найденное у Абрамянов не имеет какой-либо связи с делом 1 марта 2008 года
|Джастин Трюдо посетил <Цицернакаберд>
|Трюдо из Еревана увезет фото своего отца
|Трюдо: Сегодня для Армении сложился прекрасный политический период, который ведет к более глубоким демократическим и экономическим возможностям
|Армения и Россия утвердили план оборонного сотрудничества на 2019 год
|Джастин Трюдо: Демократические процессы в Армении делают честь не только армянам, но и всему миру
|Принц Монако Альбер Второй посетил музей АРАРАТ Ереванского коньячного завода.
|В Ереване пройдет международная научная конференция <От Балтики до Чёрного моря: армяне в культурных, экономических и политических процессах>
|Участники МОФ поблагодарили Армению за высокий уровень организации 17-ого саммита Франкофонии
|Тигран Парванян: Особенность этих армяно-российских совместных батальонных учений в том, что у них нет сценария
|Криминальные страсти в Ванадзоре: возбуждено уголовное дело по факту попытки убийства
|Макарян: При любой угрозе территориям Армении армяно-российская объединенная группировка войск обязана будет применить все свои силы
|Замначальника Генштаба: Армяно-российская объединенная группировка войск призвана обеспечить безопасность не только Армении, но и всего региона
|Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 3 лиц, обвиняемых в убийстве рядового Геворка Арояна
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