Понедельник, 15 Октября 2018 19:17

АрмИнфо. У демократии в Армении блестящее будущее. Такое мнение Радио Свобода выразил посол США в РА Ричард Миллз, завершающий миссию в нашей стране.

Дипломат выразил убеждение, что армянский народ продолжает целеустремленно двигаться вперед. "Я оптимистичен по поводу будущего армянского народа, так как знаю чего он хочет. В течение прошедших 25 лет, внимательно следя за Арменией, я понял, что никогда не можешь пойти против армянского народа. Армяне знают чего хотят, и достигнут этой цели. Поэтому уверен, что здесь у демократии блестящее будущее",

- отметил посол, при этом добавив, что происходящее в апреле-мае текущего года продемонстрировало, что армянский народ желает новое общество. По его словам, армянский народ смог посредством мирных собраний выразить свое недовольство. "Армяне хотели новое общество, хотели видеть такую политическую волю, которая разрешит проблемы. Скажу честно, когда движение начиналось в Гюмри, я не знал каким будет его результат", - резюмировал посол США.