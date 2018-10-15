Понедельник, 15 Октября 2018 17:55

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 16 октября текущего года будут обесточены: в городе Ереван:

10?00-16?00 собственные дома 1-351 у Шрджанцик тоннеля и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ОАО "Арабкир", ООО "Даян", ЗАО "Эйч-Эс-Би-Си Банк Армения",

собственные дома 36-63 на ул. Айгекци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 40 в кв. <Нарекаци> и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; улицы Меликяна, Кучака, жилой дом 10 на ул. Ленинградян, подъезд 2 жилого дома 9/1 на ул. Алабяна, жилой дом 17 на ул. Алабяна, жилой дом 3 на ул. Эстонакан, жилой дом 15/1 на ул. Шинарарнери, жилые дома 23 на ул. Арама Хачатряна и 22 на пр. Комитаса, подъезды 7-12 жилого дома 1 и жилые дома 1/1, 1/2 на ул. Хагаг Дон;

11?00-14?00 жилые дома 2, 4, 6 на переулке Ташкент, жилые дома 1, 5, 7 на ул. Ашхабад и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в

Аван Ариндже;

11?00-15?00 жилой дом 2/10 в 1-ом микрорайоне и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже; жилые дома 12, 13, 14, 48/4, 50/3, 50/5, 50/6 на ул. Молдовакан, 15 на ул. Тотовенца, детский сад

N 250 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; научный центр травматологии и ортопедии Норк Мараша, собственные дома на улицах Норка 13 и 17 , и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Норк-Мараш;

11?00-17?00 собственные дома 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 на улицах Неркин Чарбаха, детский сад N 142, собственные дома на улице Неркин Чарбаха

и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 на 4-ом переулке Ширака, жилые дома 8, 10, 6а, 6/1, 6/2, 6/3, 4, 2 на ул. Ширака, жилые дома 33, 31, 35 на ул. Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 на ул. Шарури, абоненты (не являющиеся жильцами) на улице Шарури, собственные дома на 2-ой улице Кармир Блур, жилые дома 1-6а, 10а на 6-ой улице Лепсуса, собственные дома 1-26 на 1-ой улице Лепсуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственный дом 76/2 на ул. Фанарджян, жилой дом 1а на ул. Рубинянц, жилые дома 4, 6 на ул. Дро и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО <Лианна-91>, 'Хач-Левон>, <Замбьюх>, школа искусства имени Газароса Саряна,

в Армавирском марзе:

10?00-14?00 села Мердзаван, Айгек, Баграмян, Норакерт и Таиров;

в Араратском марзе:

10?00-14?00 жилой дом 38 квартала <Нор> в городе Масис; частично села Сис и Сисаван; частично улицы Чаренца, Исаакяна, Спандаряна, Ханджяна, Сероба Ахбюра, Шаумяна в городе Арарат;

10?30-16?00 жилые дома 15, 16, 18, 22 на ул. Маркса, жилые дома 1, 3, 7, 11 на ул. Нерсисян, жилые дома 5, 11 на ул. Товмасян в городе

Арташат;

в Котайкском марзе:

10?00-16?00 частично квартал Джрвежа, частично село Балаовит; частично квартал спортивного поля города Абовян;

10:00-12:00 села Неркин и Верин Птгни, прилегающие производственные предприятия;

11?00-16?00 частично села Джрвеж и Дзорахбюр, частные дома Джрвежа и Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакском марзе:

10?00-14?00 западная часть села Бавра в Ашоцком регионе;

10?00-16?00 частично село Гоговит в Ашоцком регионе; направление <Гюх-1> села Ланджик в Анийском регионе; окружной центр Ахуряна, села

Аревик, Айгабац, Ахурян в Ахурянском регионе; села Вохчи, Бюракн, станции сотовых операторов <Виваселл МТС>, <Веон Армения> в Амасийском регионе;

в Лорийском марзе:

09?00-15?00 частично село Чачкан;

12?00-17?00 села Одзун, Данушаван, Ардви, Акори, Качачкут и Агви;

в Сюникском марзе:

11:00-13:00 частично улица Шаумяна, улицы Лалаян, Абовян, Арцаха, переулок Адонца в городе Сисиан; село Горайк;

11:00-15:00 улица Коттеджнери в городе Агарак; улица Саргсян в городе Горис;

14:00-16:00 частично улицы Исраелян, Адамян, Сисакан в городе Сисиан и село Цгук.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.