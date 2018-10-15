Понедельник, 15 Октября 2018 17:18

АрмИнфо. Информация о заложенной в ереванской школе номер 155 бомбе, оказалась ложной.

Как сообщила корреспонденту АрмИнфо пресс-секретарь МЧС Армении Сатеник Асилян, сегодня в 14:20 в службу спасения 911 поступил звонок о том, что в школе номер 155 имени Мириджаняна на улице Башиджагян заложено взрывное устройство. На место предполагаемого происшествия отправилась оперативная группа, кинологи и полицейские.

Эвакуация учеников и преподавателей не понадобилась, поскольку вскоре выяснилось, что автором ложного сообщения был школьник. Ведется следствие.