Понедельник, 15 Октября 2018 17:05

АрмИнфо. 16 октября состоится внеочередное заседание правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства, не уточняя повестку заседания.

Меж тем, сегодня глава фракции "Елк" Лена Назарян уже заявила о том, что 16 октября премьер-министр Никол Пашинян подаст в отставку для достижения роспуска парламента. "С учетом того, что бывшие власти не пересмотрели свою стратегию, отставка премьера является единственным методом достижения роспуска парламента",- заявила она, подчеркнув, что после этого в Армении начнутся бурные политические процессы.

"После того, как парламент дважды не изберет премьера, парламент будет распущен, и в декабре пройдут досрочные парламентские выборы",- пояснила депутат.