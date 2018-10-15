Понедельник, 15 Октября 2018 15:49

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 октября принял заместителя помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян отметил, что визит Кента является хорошей возможностью обсудить повестку дня и развитие двухсторонних отношений.

В свою очередь Джорд Кент отметил, что он рад находится в Армении в

период перемен в стране, и США придает важное значение развитию

взаимовыгодных взаимоотношений с РА.

Премьер-министр также затронул внутриполитические процессы в стране и заявил, что Армения продолжает уверенно развивать демократию в республике, которая не является внешнеполитической целью нашего общества, а внутренней ценностью. Глава правительства также рассказал о последовательной работе в борьбе с коррупцией и реформах в разных сферах.

Заместитель помощника государственного секретаря отметил, что правительство США заинтересовано в том, чтобы Армения зарегистрировала успех в развитии демократии, экономической плоскости. Более того, Кент заявил, что правительство Соединенных Штатов готово оказать Армении поддержку в осуществлении реформ.

В ходе встречи собеседники обменялись мыслями об урегулировании карабахского конфликта, международной политической ситуации, региональных вызовах и др.