Понедельник, 15 Октября 2018 14:24

АрмИнфо.Республиканская партия Армении еще не обсуждала вопрос, станет ли она участвовать в досрочных выборах или нет. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил вице-спикер Национального Собрания Армении, пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

Вице-спикер заявил, однако что, по его мнению, партия должна принять участие в досрочных парламентских выборах. "Я считаю, что у РПА есть что сказать, и есть что делать на политической арене Армении. Не участвовать в выборах может только та политическая сила, которой нечего делать в политике, но это никак не наш случай. Вне зависимости от того в благоприятный ли момент пройдут выборы или нет, я считаю, что мы обязаны принять участие в них ", - заявил Шармазанов.

Пресс-секретарь РПА подчеркнул, что у партии есть сильная и слаженная команда, и конечно же сторонники. "Я обязательно выражу свою точку зрения во время обсуждений. О дате обсуждений в РПА мы обязательно объявим. Нам осталось только написать программу и выступить с ней на досрочных выборах", - подчеркнул вице-спикер.

Что касается шансов партии, то и в этом вопросе Шармазанов был настроен оптимистично. "У нас такие же шансы как у блока "Луйс", "Процветающей Армении", партии "Сасна Црер", Армянского национального конгресса и так далее. Мы представим нашу программу и посмотрим, как жители Армении ее воспримут. В конечном счете, все решают именно граждане нашей страны. Насколько они одобрят нашу программу, настолько мы и будем представлены в Национальном Собрании", - заключил пресс- секретарь Республиканской партии Армении.

Член парламентской фракции "Блок Царукян", пресс-секретарь Гагика Царукяна Ивета Тоноян заявила, что партия "Процветающая Армения" обязательно примет участие в досрочных выборах в Национальное Собрание. " Мы еще не обсуждали вопрос, станем ли мы участвовать в выборах в рамках партии "Процветающая Армения" или блоком, но мы обязательно примем в них участие. Более того, хочу отметить, что глава партии Гагик Царукян уже дал указания региональным структурам ППА начать подготовительные работы к парламентским выборам ", - отметила Тоноян. Депутат также подчеркнула, что предстоящие выборы в парламент создают хорошую конкурентную среду, и у всех появилась возможность проявить свои силы. Что касается ожиданий представителей партии, Тоноян заявила: "Все находится в руках наших граждан. Именно от их позиции зависит наша представленность в Национальном Собрании. Для нас важен голос каждого избирателя", - заключила депутат.

В свою очередь глава партии "Просвещенная Армения", депутат парламентской фракции "Елк" Эдмон Марукян отметил, что они будут участвовать в досрочных парламентских выборах. Более того, представляемая им партия и партия "Республика" выступят в составе блока "Луйс". Он подчеркнул, что после революции и выборов в Совет старейшин Еревана стало очевидно, что Национальное Собрание не выражает волю народа, поэтому появилась необходимость сформировать новый парламент. "Мы всегда отмечали, что приветствуем досрочные парламентские выборы. Мы считаем, что следует сформировать новый парламент, который будет пользоваться доверием и любовью народа. Мы надеемся, что сможем создать новую страну и добьемся ее процветания и развития", - заявил депутат.

Депутат от АРФ "Дашнакцутюн" Рузанна Аракелян заявила, что переговоры с премьером Николом Пашиняном на тему парламентских выборов пока продолжаются. "Партия не спешит принимать необдуманных решений. Вообще мы против необдуманных скоропостижных решений и выборов",- заявила она.

Варужан Аветисян, один из руководителей партии "Сасна Црер" , в беседе с корреспондентом АрмИнфо отметил, что партия намерена участвовать в досрочных выборах. "Более того, мы надеемся, что создам в парламенте большинство",- заверил Аветисян.

Он отметил, что вопрос относительно того, станет ли участвовать партия отдельно или блоком пока не обсуждался. "Мы еще не успели детально обсудить данный вопрос, но в скором времени обязательно примем соответствующее решение", - подчеркнул Аветисян. Последний также заметил, что у представителей партии появилась надежда на то, что с формированием нового парламента в стране произойдут изменения к лучшему. "Конечно, коренные изменения не бывают молниеносными, они происходят постепенно. Однако, я уверен, что хоть что-то все же изменится в лучшую сторону", - подчеркнул Аветисян.

Председатель партии "Наследие" Армен Мартиросян также заявил, что партия намерена участвовать в досрочных выборах. "Наша партия всегда приветствовала идею досрочных выборов и да, мы намерены в них участвовать. Правда, мы еще не решили, станем ли мы участвовать отдельно или блоком, мы еще не обсуждали этот вопрос", - заявил Мартиросян.

Он подчеркнул, что руководство партии надеется на то, что ее представители смогут приложить свои знания и свои силы для строительства новой и более сильной Армении. "Мы надеемся на то, что войдем в Национальное Собрание и сможем приложить наши усилия для развития нашей страны во всех сферах", - отметил председатель "Наследия".

Пресс-секретарь партии АНК Арман Мусинян заявил, что представители Армянского национального конгресса еще не обсуждали вопрос участия в досрочных парламентских выборах. "Данное решение должен принять руководящий орган партии. Мы еще не проводили обсуждений по этой теме, но в ближайшее время обязательно обсудим данный вопрос>, - заявил Мусинян, при этом затруднившись сказать, когда именно пройдет заседание руководящего органа. "Как только мы проведем данное заседание, мы обязательно обнародуем наше решение", - подчеркнул пресс-секретарь АНК.

Отметим, что премьер-министр Никол Пашинян ранее заявил, что досрочные парламентские выборы в Армении состоятся 9 или 10 декабря.