Понедельник, 15 Октября 2018 14:06

АрмИнфо. Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян 14 октября провел встречу с руководителями медицинских учреждений республики.

На встрече министр анонсировал новые принципы предоставления государственного заказа, повышение уровня социальной защиты медработников и бескомпромиссную борьбу с теневым оборотом денежных средств в сфере, сообщает пресс-служба Минздрава.

По словам министра, провозглашенные новым правительством принципы расходования госсредств, возможно, будут болезненными, но именно они предполагают санацию и реформы сферы здравоохранения. Как указал Торосян, все понимают, что нельзя двигаться вперед, не отказавшись от прежней порочной практики, начиная от перевыплат в рамках госзаказа до растраты данных средств.

"Наши шаги в течение последних 5 месяцев были направлены на исключение подобных явлений. Впредь не будет медучреждений, имеющих привилегированное положение. Мы должны раз и навсегда зафиксировать, что средства налогоплательщиков не подлежат хищению или растратам, а виновные в этом - не должны оставаться безнаказанными, вне зависимости от формы собственности или статуса их владельца", - подчеркнул Торосян.

Министерство здравоохранения, как сообщил глава ведомства, на сегодня продолжает проверки в медцентрах. О крупных нарушениях уже было заявлено, новые раскрытия на подходе.

Как заявил глава Минздрава, возбужденные уголовные дела говорят о том, что еще многое предстоит сделать для повышения транспарентности сферы и ее продуктивности. Торосян признал, что на сегодня выделяемые государством средства нельзя назвать достаточными для полноценной реализации гарантированной медпомощи населению. Но уже намечается позитивная динамика. "В 2019-м году ожидаем беспрецедентный для последних 10 лет рост бюджетных ассигнований на сферу здравоохранения - приблизительно на 10,5 млрд драмов, что позволит восполнить ряд пробелов",- указал он. Из указанных средств около 6 млрд драмов будет направлено на внебольничные услуги. 5,4млрд драмов будет выделено медучреждениям, осуществляющим амбулаторные медуслуги. Как заявил Арсен Торосян, "тень" в сфере должна быть полностью исключена без каких-либо предусловий. По итогам первого полугодия 2018 года, рост сферы составил около 30%, что во многом является результатом сокращения теневого оборота.

Правительство, как указал он, намерено достичь сокращения "тени" также путем изменений в системе финансирования госзаказа, когда объемы госзаказа будут коррелировать с объемом официальных платных услуг для определенных бюджетных программ. Коснувшись повышения уровня соцзащиты медработников, Арсен Торосян сообщил, что на данным момент обсуждается проект решения правительства, согласно которому 13 тыс медработников получат медицинскую страховку, как и госслужащие и учителя. Помимо этого, как заявил замминистра Арсен Давтян, на 70-80% увеличиться средства, направляемые на сферу онкологии. Планируется также внедрение программы согласно модели Stent for life также для "инсультников" - в неотложных случаях в рамках госзаказа предоставить эндоваскулярное лечение при ишемического инсульта.