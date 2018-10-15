Понедельник, 15 Октября 2018 14:04

АрмИнфо. Между Россией и Арменией утвержден план двустороннего сотрудничества на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

Согласно источнику, встреча министров обороны Армении Давида Тонояна и Сергея Шойгу состоялась в ходе прошедшего в Ташктенте заседания

министров обороны стран СНГ. В ходе отдельной двусторонней встрече

министры обороны Армении и России согласовали план сотрудничества

между двумя странами на 2019 год.

Отметим, что 12 октября в Ташкенте состоялось очередное заседании Совета министров обороны государств - стран СНГ. В заседании стороны обсудили вопросы, стоящие на повестке дня, а также подписали более 20 решений в направлении различного рода сотрудничества между военными ведомствами. Давид Тоноян также провел встречу с главой оборонного ведомства Узбекистана Абдусаломом Азизовым.