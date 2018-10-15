Понедельник, 15 Октября 2018 13:50

АрмИнфо.Необходимо ускорить процесс установления прямых контактов между Арцахом и Европейским Союзом. Об этом в интервью Арцахпресс заявил чешский журналист, писатель, политический деятель, член Европейского парламента Яромир Штетина, находится в эти дни Арцахе с рабочим визитом.

"Например, лоббистская система в структурах ЕС должна быть построена путем назначения представителя Арцаха в Европейский парламент. В ходе своих встреч с руководством Арцаха я также предложил привлечь двух стажеров из Карабаха в Европейский парламент для прохождения практики и обмена опытом",- отметил он.

Он также подчеркнул, что Азербайджан хочет подорвать политическую и экономическую систему Арцаха, и, в связи с этим, Баку пытается запугать тех, кто посещает республику. "Например, в ходе моего последнего визита в Арцах во время конституционного референдума, Баку обратился к Интерполу с просьбой арестовать меня, но данный запрос был отклонен, потому что организация не занимается политическими вопросами",- пояснил европейский парламентарий.

Он также подчеркнул, что у Арцаха есть все атрибуты, чтобы быть независимым и признанным государством. "Здесь есть демократическая система, функционируют все институты, и все это регулируется новой Конституцией. Кроме того, Республика Арцах может организовать свою оборону и имеет развитую и развивающуюся экономическую систему. Это важные компоненты, и я лично могу это подтвердить, поскольку я регулярно посещаю Арцах в течение последних 30 лет",- резюмировал член Европарламента.