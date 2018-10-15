Понедельник, 15 Октября 2018 13:38

АрмИнфо. Федерация футбола Армении опровергает распространяемую в СМИ информацию о том, что УЕФА, якобы, оштрафовала ФФА на 100 тысяч евро за то, что во время матча сборных РА и Гибралтара вместо гимна Гибралтара прозвучал гимн Лихтенштейна.

Руководитель отдела по связям с общественностью ФФА Айк Карапетян в беседе с корреспондентом АрмИнфо опроверг эту информацию: "Как может УЕФА вынести такое решение, если пока не состоялось заседание ее дисциплинарной комиссии. Подобные решения принимает комиссия, я удивляюсь, откуда СМИ взяли эту информацию".

При этом он не исключил возможности того, что УЕФА действительно может оштрафовать Армению, но не из-за "путаницы с гимнами", а из-за поведения армянских болельщиков после последнего матча. "Пока не могу сказать, когда состоится заседание дисциплинарной комиссии, и какое решение будет вынесено на нем, но подобная возможность есть. Все зависит от того, что напишет в своем докладе представитель организации",- пояснил Карапетян.

При этом он не захотел прокомментировать итоги игры сборных Армении и Гибралтара, заявив, что это не входит в его компетенцию. "Могу лишь сказать, что Федерация футбола отвечает лишь за организацию матча, а за игру и ее итоги, отвечает руководство и тренерский состав команды. Выставлять какие-либо требования новоизбранному руководству ФФА, думаю, несправедливо",- заключил Карапетян.

Матч сборных Армении и Гибралтара завершился неожиданным результатом 0:1 в пользу команды Гибралтара, что вызвало резкое недовольство армянских болельщиков, которые после матча пытлись закидать бутылками футболистов, что было пресечено правоохранителями, в результате произошла стычка между болельщиками и полицейскими. После этого в сети появились петиции с требованиями отставки главы ФФА и тренерского состава сборной.

Отметим, что на матче вместо гимна Гибралтара прозвучал гимн Лихтенштейна.