Понедельник, 15 Октября 2018 13:37

АрмИнфо. Российское правительство одобрило проект соглашения о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов - аналога Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в странах ЕАЭС. Документ, внесенный Минтрансом, опубликован РБК со ссылкой на сайт кабмина.

Международное бюро будет обеспечивать "независимое и беспристрастное" расследование авиакатастроф в странах ЕАЭС, разрабатывать общий набор правил для рассмотрения таких инцидентов, повышать квалификацию специалистов, которые выясняют обстоятельства крушений самолетов. Бюджет организации будет сформирован за счет взносов России, Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстана. Проект соглашения предусматривает приведение законодательств стран ЕАЭС в соответствие с правилами расследования авиакатастроф, разработанными на основе документов Международной организации гражданской авиации (ИКАО).