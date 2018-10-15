Понедельник, 15 Октября 2018 13:01

АрмИнфо. На территории Армении днем 15-го, с 16-17 октября в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе ожидается слабый дождь.

Как сообщает пресс-служба МЧС, с 18-20 октября ожидается ясная погода без осадков. Северо-восточный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду. Днем 18-го октября в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе температура воздуха повысится на 5-6 градусов.

В Ереване с 16-20 октября ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +25 градусов тепла