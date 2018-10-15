Понедельник, 15 Октября 2018 13:00

АрмИнфо. Очередная провокационная попытка Баку в ПАСЕ по закрытию Мецаморской АЭС провалилась. Об этом сообщает глава армянской делегации в ПАСЕ, вице-спикер парламента Арпине Ованнисян.

Она, в частности, отметила, что при принятии в ПАСЕ резолюции <Ядерная безопасность в Европе>, целью которой является реализация шагов по повышению безопасности АЭС и снижение рисков в случае терактов, азербайджанская делегация попыталась включить в документ

положения, предусматривающие требование по прекращению работы Мецаморской АЭС. Однако армянская делегация предотвратила эти попытки. "Усилиями армянской делегации была предотвращения попытка назначения не отличающегося объективностью своих взглядов содокладчика по мониторингу в Армении во фракции Европейской народной партии. В результате содокладчиком по мониторингу был назначен представитель Словении Андрей Ширчель",- написала в Facebook Ованнисян.