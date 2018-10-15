Понедельник, 15 Октября 2018 11:43

АрмИнфо.Российскими пограничниками пресечена очередная попытка нарушения армяно-турецкой государственной границы.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Армении, 14 октября, в ходе несения службы, на одну из пограничных застав Арташатского пограничного отряда, поступил сигнал тревоги от технических средств охраны государственной границы. "Через несколько минут на место происшествия прибыла "тревожная" группа пограничников, которая обнаружила следы, ведущие вглубь Армении. Для поиска была использована служебная собака, которая в короткий срок обнаружила нарушителя. Пограничниками у задержанного, документов удостоверяющих личность не обнаружено. По предварительным данным, нарушитель является гражданином Исламской Республики Иран, с его слов, он незаконно пересёк границу с целью уклонения от службы в армии", - говорится в сообщении ПУ, при этом подчеркивается, что злоумышленник передан в правоохранительные органы Республики Армения.