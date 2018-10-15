Понедельник, 15 Октября 2018 11:38

АрмИнфо.В Баку отреагировали на принятую в рамках 17-ого саммита Франкофонии резолюцию "Кризисные ситуации, выход из кризиса и миростроительство на франкофонских территориях", где также говорится о нагорно- карабахском конфликте.

Так, в пресс-службе МИД Азербайджана заверили, что, несмотря на усилия Армении, злоупотребить МОФ не удалось, поскольку в этой резолюции отражается полная поддержка усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также говорится о возобновлении переговорного процесса, обеспечивающего мирное урегулирование конфликта, на основе фундаментальных принципов Хельсинкского заключительного акта, включая не применение силы или угроз, принципы территориальной целостности и самоопределения народов. В пресс-службе МИД Азербайджана также утверждают, что согласно языку Хельсинкского заключительного акта, Армения несет ответственность за применение силы для осуществления "захватнической политики против Азербайджана и удержания под военной оккупацией его территорий".

"Хотели бы подчеркнуть, что в Хельсинкском заключительном акте четко говорится, что государствам следует воздерживаться в их взаимных, как и вообще в их международных отношениях от применения силы или угрозы против территориальной целостности, или политической независимости любого государства. Что касается принципа самоопределения народов, то в Хельсинкском заключительном акте четко излагается следующее: "Государства-участники должны уважать равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, действуя постоянно в соответствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими нормами международного права, включая те, которые относятся к территориальной целостности государств". Армения должна прекратить свои безуспешные усилия по обману международной общественности и выполняя свои обязательства по соответствующим резолюциям Совета безопасности ООН и Хельсинкского заключительного акта вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана. Надеемся, что после выборов в Армении новое правительство этого государства поймет, что для устойчивого развития Армении нет другого пути, кроме вывода своих войск с "азербайджанских территорий"", - сказали в пресс-службе МИД Азербайджана, передает Trend.