Понедельник, 15 Октября 2018 11:37

АрмИнфо.В дни прощания с великим шансонье Шарлем Азнауром была создана инициативная группа Pour Toi, France из группы граждан Армении, Франции, России и США, с целью реализации проекта по созданию памятника Азнавуру, который будет подарен Франции от имени всего армянского народа.

Как сообщил АрмИнфо один из инициаторов проекта, в создании памятника будут участвовать армяне, живущие по всему миру, что подчеркнет его значимость для армянского народа и благодарность Франции за великого шансонье.

По словам собеседника, процесс реализации проекта планируется организовать в четыре этапа. Будет проведен международный конкурс на лучший эскиз памятника в составе профессионального жури, членов семьи и друзей Азнавура. Так же пройдет народное голосование. На втором этапе планируется начать сбор средств, в том числе и через различные механизмы - софинансирование, партнерство, спонсорство. Затем начнется этап непосредственного создания памятника и уже к годовщине смерти Азнаура организаторы инициативы намерены организовать церемонию дарения памятника французскому народу и его установку во Франции.

Великий шнасонье, композитор, поэт, писатель и актер Шарль Азнавур скончался 2 октября на 95-ом году жизни - мир потерял одного из символов двадцатого века. <Будучи гражданином мира и представляя французскую культуру, Азнавур всегда оставался сыном армянского народа. Для него было естественно одновременно быть и французом и армянином. Именно эта его сущность породила великого гуманиста, не имеющего национальной принадлежности. В тоже время, Азнавур при каждой возможности отмечал свое армянское происхождение и сделал много на благо своей исторической Родины. Мы - армяне всегда будем относиться к нему с особой любовью и гордостью>, - говорится в сообщении инициативной группы.

В письме отмечается уверенность, что желающих участвовать в создании памятника Азнавуру будет очень много. Поэтому, инициативной группой принято решение о том, что средства, собранные сверх необходимого, будут переданы на благотворительность, в частности, Фонду Азнавура, который долгие годы реализует гуманитарные проекты в Армении и Франции. Инициативу уже поддержали в Министерства Диаспоры Республики Армения.

В скором времени на отдельном сайте, а также в социальных сетях будут опубликованы детали проекта инициативной группы Pour Toi, France.