Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МЧС РА, землетрясение было зафиксировано сейсмическими службами МЧС РА 15 октября в районе 07:59 часов по местному времени. Координаты землетрясения 39.220 градусов северной широты и 46.190 градусов восточной долготы ( в 9 км на северо-восток от города Каджаран), очаг залегал на глубине 10 км, магнитуда землетрясения составила 2.5. Сила подземных толчков в эпицентре составила 3 балла. Землетрясение ощущалось в селе Лернадзор (2-3 балла).

© 1991-2017 Любое использование материалов АрмИнфо допускается не иначе как с письменного разрешения их правообладателя — ООО "Адженси оф рейтинг маркетинг информейшн".

Под использованием понимается любое полное или частичное воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, в том числе и вовлечение Материалов в мониторинг СМИ и любые другие способы использования, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.

Использование Материалов сайтов www.arminfo.am, www.arminfo.info, www.finport.am и www.finport.info с нарушением этих условий означает, что материалы используются неправомерно, что является нарушением прав Правообладателя и влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством РА.