Понедельник, 15 Октября 2018 11:30

АрмИнфо.Сегодня в Ереване открывает свою работу двухдневный Форум ученых Содружества Независимых Государств.

По сообщению пресс-службы Исполкома СНГ, форум проводится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ. Основными организаторами научного мероприятия являются Национальная академия наук и Министерство науки и образования Республики Армения. <Основные цели форума - активизация и развитие научно-технического сотрудничества стран Содружества Независимых Государств, придание импульса к инициации совместных исследований, разработка предложений по развитию инновационной политики государств - участников СНГ, а также популяризация науки и научной деятельности среди молодежи стран Содружества. Предполагается, что результатом такого масштабного мероприятия ученых государств - участников СНГ станет развитие в перспективе процессов формирования общего научно- инновационного пространства в рамках Содружества, совершенствование механизмов его функционирования, выработка рекомендаций по проведению слаженной и системной работы ответственных ведомств стран СНГ в области науки>, - рассказали в Исполкоме СНГ.

По информации организаторов, ожидается, что форум будет способствовать налаживанию устойчивых <горизонтальных> неформальных связей между общественно активными представителями научных сообществ стран СНГ, что приведет к увеличению количества международных научных исследований, координации действий по решению проблем молодых ученых на пространстве Содружества.

Помимо пленарного заседания в рамках форума предусмотрено проведение трех круглых столов на темы: <Состояние и перспективы развития фундаментальной науки>; <Совершенствование научного сотрудничества в цифровую эпоху>; <Инновационные научные исследования>. По итогам мероприятий будет принята декларация форума. По задумке организаторов, форум должен стать эффективной площадкой для диалога и долгосрочных личных и деловых контактов между представителями научных сообществ стран СНГ, а также для формирования интернациональных научных групп и коллективов по выполнению высокотехнологичных исследований.