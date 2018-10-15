Понедельник, 15 Октября 2018 11:28

АрмИнфо.Новоизбранный мэр Еревана Айк Марутян встретился со своим коллегой из Степанакерта Суреном Григоряном, прибывшим в столицу Армении для участия в инаугурации ереванского градоначальника.

Как сообщили в пресс-службе столичной администрации, поприветствовав Сурена Григоряна и поблагодарив за принятие приглашения, Айк Марутян выразил свое особое отношение к Арцаху, в частности, к Степанакерту, и подчеркнул, что тесное сотрудничество со столицей Арцаха должно быть регулярным, а направления партнерства будут расширены.

Сурен Григорян поблагодарил за приглашение и поздравил Айка Марутяна со вступлением в должность. Григорян пожелал Марутяну удачи и успехов в ответственной работе, которая также послужит развитию сотрудничества между столицами двух армянских государств Отметим, что в ходе выборов, которые состоялись 23 сентября, блок "Мой шаг", поддерживаемый премьер-министром Николом Пашиняном, получил 57 мандатов, партия "Процветающая Армения" 5 мандатов, блок "Луйс" 3 мандата. В соответствии с законом, возглавляющий список блока "Мой шаг" актер Айк Марутян 10 октября в ходе первого заседания нового Совета старейшин Еревана был избран мэром. 13 октября в городской администрации Еревана состоялась инаугурация новоизбранного мэра Айка Марутяна.