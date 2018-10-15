Понедельник, 15 Октября 2018 08:18

АрмИнфо. 13 октября на Кольцевом бульваре в Ереване состоялась торжественная церемония открытия и освещения памятника выдающемуся украинскому поэту, писателю и художнику Тарасу Григорьевичу Шевченко, который был установлен в Армении еще в 2013 году.

Для проведения такого знакового события в жизни украинской диаспоры Армении из Украины специально прибыли представители дипломатических кругов, а также были приглашены официальные лица правительства Армении и депутат НС РА, лидер партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян, который и выступает главным меценатом в установлении памятника Шевченко. Авторами монумента являются скульптор Владимир Петросян и архитектор Саргис Сардарян.

«Открытие памятника одному из выдающихся личностей украинской культуры– это событие национального масштаба. Тем более, когда речь идет об установлении первого памятника Кобзарю на Южном Кавказе. Тарас Шевченко объединяет народы, его знают и уважают во всем мире. Его называют гением, пророком. Его поэзия несет в себе такую энергетику, способную переворачивать сердца, души и сознание. Сегодня, когда Украина борется не на словах, а на поле битвы за свою целостность и соборность, Шевченко встает перед нами не в качестве образа и портрета, а как настоящий вдохновитель, который защищает свободную и самостоятельную Украину. Важно то, что прошло уже свыше 200 лет со дня рождения Т. Г. Шевченка, но его фигура все еще выполняет важную роль в формировании украинской нации, консолидируя, объединяя и повышая дух украинцев, как на Родине, так и за ее пределами. Слава Украине! Слава Тарасу Шевченко!», - сказал в своей приветственной речи Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Армении Петр Литвин.

В частности он подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие посодействует дальнейшему развитию армяно-украинских отношений и укреплению дружбы между народами Армении и Украины.

В свою очередь, госсекретарь Министерства внутренних дел Украины Андрей Заяц рассказал о привязанности Т.Г. Шевченка с Арменией, напомнив о его дружбе с Яном Рустемом (литовский художник армянского происхождения. – Ред. ) и во время учебы в Академии художеств со Степаном Нерсесяном, Мовсесом Меликяном и Иваном Айвазовским. «Дорогие друзья, хочу воспользоваться этой исключительной возможностью, чтобы поблагодарить господина Царукяна и всю украинскую общину Армении за то, что в этом прекрасном парке сегодня мы имеем возможность открыть прекрасный и с художественной, и с этнологической точки зрения памятник великому сыну украинского народа. Я уверен, что связь между нашими странами всегда должна быть как и сейчас на высоком уровне», - заключил А. Заяц.

Лидер ППА со своей стороны отметил: «Я решил помочь в установлении памятника великому украинскому поэту Т.Г.Шевченко в дань уважения и благодарности к Украине и ее народу, так как полумиллионная армянская община проживает в Украине долгие годы, чувствуя себя там как на второй родине».

Анна Арутюнян - глава Федерации украинцев Армении, подчеркнув важность сегодняшнего мероприятия отметила, что монумент, воздвинутый в честь Т.Г. Шевченка стал традиционным местом собраний украинской общины. «Община приходит сюда для того, чтобы отдать дань памяти Кобзарю. Мы собираемся здесь в дни национальных и государственных праздников, читаем стихи Шевченка, поем песни. Говорят, что в памятниках живет душа человека, которому он установлен. А это значит, что теперь Тарас Григорьевич вечно будет жить в Армении», - заключила она.

В заверешение вокальный ансамбль «Днипро», который действует в Армении с 1997 года исполнил песню на стихи Т. Шевченка «Ревет та стонет Днепр широкий».

Отметим, что на мероприятии также присутствовали заместитель министра культуры Армении В.Будумян, украинские дипломаты, в частности бывшие Послы Украины в РА И. Кухта и А.Божко, представители украинской общины Армении, должностные лица руководства Запорожской области, профессорско-преподавательский состав ти студенты Ереванского учебно-научного института Тернопольського национального экономического университета, представители интелигенции и СМИ Армении и Украины.