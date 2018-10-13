Суббота, 13 Октября 2018 18:12

АрмИнфо. Министр юстиции Армении Артак Зейналян анонсировал самую масштабную амнистию в истории Армении.

"Планируемая в Армении амнистия будет самой масштабной за всю историю страны. Проект решения об амнистии будет отправлен на рассмотрение в парламент 23-го октября. Обсуждения будут проходить в закрытом режиме", - подчеркнул Зейналян в беседе с журналистами в мэрии Еревана.

Напомним, что на заседании 4 октября правительство Армении уже одобрило законопроект об амнистии. Проект решения после обсуждений будет отправлен на одобрение парламента страны.