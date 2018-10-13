Суббота, 13 Октября 2018 18:10

АрмИнфо. В правительстве Армении продолжились армяно-канадские переговоры в расширенном составе между премьер- министрами РА и Канады Николом Пашиняно и Джастином Трюдо.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства, Трюдо выразил убеждение, что в ходе бесед удастся достичь упрощения контактов между людьми, чтобы по возможности было упрощено воздушное сообщение, были созданы благоприятные условия для инвестиций, чтобы стало возможно поддерживать предпринимателей, развивать экономики.

Собеседник обсудили широкий спектр вопросов повестки развития сотрудничества.

В контексте активизации связей в политической, экономической, деловой, культурной, гуманитарной и других сферах, премьер-министры двух стран в первую очередь подчеркнули важность облегчения воздушного сообщения между Арменией и Канадой и осуществления конкретных шагов в это направлении. В связи стороны договорились поручить ответственным органам начать переговоры по этому вопросу и представить пакет конкретных предложений.

Пашинян рассказал о шагах и проводимых реформах, направленных на развитие экономики Армении, изменение экономической структуры, ликвидации коррупции. Он подчеркнул, что Армения заинтересована в привлечении иностранных инвестиций и готова содействовать каждому предпринимателю при соблюдении двух важных условий - соблюдении законов страны и выплачивание налогов.

Касаясь вопросов активизации экономических связей, премьер-министр Армении, в числе прочих сфер, назвал перспективным сотрудничество в таких направлениях как управление водными ресурсами, строительство водохранилищ, совершенствование инфраструктуры и управление природными ресурсами. Пашинян отметил, что Армения также заинтересована в заимствовании опыта Канады в области лицензирования, управления и надзора за добычей полезных ископаемых.

В свою очередь премьер Канады приветствовал реформы, проводимые правительством Армении, и выразил готовность работать с армянской стороной в вышеуказанных направлениях, для реализации конкретных проектов, представляющих взаимный интерес, и дальнейшего развития армяно-канадских связей.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы развития демократии, эффективного управления, гражданского общества, участия женщин в общественно-политических процессах, обменялись информацией о нынешней ситуации в Армении и Канаде. В частности, премьер Канады затронул вопрос о равных возможностях для женщин и мужчин, отметив, что женщины могут играть серьезную роль в продвижении демократических процессов, улучшении экономического прогресса и эффективности управления.

Пашинян согласился с Трюдо, заметив, что женщины сыграли и играют важную роль в успехе бархатной революции в Армении, и армянское правительство заинтересовано в содействии их участию в общественной и политической жизни страны, системе управления и бизнесе.

Стороны также обменялись мнениями по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и актуальным вопросам международной повестки.

Премьер Армении рассказал о сути карабахского конфликта, подчеркнув, что это не территориальный спор, как это представляет Азербайджан, и

речь идет о праве народа Арцаха жить, и Армения считает важным, чтобы международные партнеры знали о переговорном процессе и ситуации вокруг него. По словам Пашиняна, Армения выступает за исключительно мирное урегулирование конфликта путем переговоров, в рамках международно-признанного формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Премьер-министр Канады подчеркнул важность продолжения диалога и урегулирования конфликта в рамках существующего формата.

Собеседники коснулись вопросов преодоления гуманитарных кризисов, в частности проблем сирийских беженцев. Пашинян отметил, что в Армении с теплотой вспоминает прием оказанный Канадой сирийским беженцам, в том числе сирийским армянам.

Трюдо в свою очередь назвал образцовым пример Армении по приему беженцев.

Пашинян также поблагодарил премьер-министра Канады за стойкую и активную позицию Канады в признании и осуждении Геноцида армян.