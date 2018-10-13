Суббота, 13 Октября 2018 18:09

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян принял посла США в РА Ричарда Миллза, завершающего миссии в нашей стране.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, Саркисян выразил благодарность Миллзу за вклад в развитие армяно-американских отношений в ходе пребывание на этом посту и пожелал успехов в его дальнейшей деятельности.

В свою очередь Миллз заверил, что останется другом Армении.