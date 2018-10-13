Суббота, 13 Октября 2018 16:46

АрмИнфо. "В настоящее время, благодаря вашей добросовестной службе население братской Армении, всего Содружества может быть уверено, что авиабаза "Эребуни" надежно защищает небо республики, а также обеспечивает сохранность воздушных рубежей юга СНГ", - об этом в ходе своей приветственной речи, на торжественном мероприятии по случаю 20-летия авиационной военной базы "Эребуни" заявил военный и военно-воздушный атташе при посольстве РФ в Армении генерал-майор Евгений Булавинцев.

Он напомнил, что еще в 1998 году с целью обеспечения надежного прикрытия авиацией границ Содружества на этот аэродром были перебазированы современные истребители МИГ-29. "В последующем был проведен комплекс работ по расширению летного парка и наращиванию возможностей авиабазы по приему других типов авиатехники. Как показали дальнейшие события, принятые меры оказались своевременными и ненапрасными, поскольку вскоре всем вам довелось сыграть важную роль в обеспечении борьбы с терроризмом. При этом, ряд летчиков принял непосредственное участие в выполнении боевых задач на территории САР. И вы с честью, на высоком профессиональном уровне справились с поставленными задачами, сохранив множество чужих жизней, что немаловажно, свои собственные", - отметил Булавинцев.

При этом он пожелав, чтобы твердость духа, мужество истинный патриотизм, мастерство и вера в свои силы помогали летчиком и впредь в выполнении поставленных задача