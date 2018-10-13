Суббота, 13 Октября 2018 16:45

АрмИнфо.Пилотажная группа "Стрижи" по особенному поздравила Ереван с 2800-летием.

Так, сегодня в преддверии празднования 2800-летия Еревана и 20-летия авиационной военной базы "Эребуни", на аэродроме был объявлен "День открытых дверей".

На открытии торжественного мероприятия, посол России в Армении Сергей Копыркин отметил, что база в Эребуни - зримое выражение тех братских отношений, которые ковались между нашими странами на протяжении многих веков. "Это зримое выражение боевого братства, которое скреплено кровью наших народов в общих битвах за свободу и добро. Я хочу поздравить Ереванцев с грандиозной датой и личный состав базы с отмечаемой сегодня датой. Поздравляю и желаю красивого праздника", - отметил посол.

В свою очередь командир авиабазы Эребуни Александр Петров напомнил, что именно в октябре 1998 года на этой авиационной базе начали выполнять полеты самолеты МИГ-29, пилотаж на которых сегодня продемонстрировали летчики авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" из подмосковной Кубинки.

Кульминацией праздника стала демонстрация авиа-шоу в небе над Арменией, показательной авиационной пилотажной группой "Стрижи". Летчики выступили со специальной новой программой показа фигур сложного и высшего пилотажа на самолётах МиГ-29. Горожане увидели и знаменитую "петлю Нестерова" более известную как мертвая петля, "Колокол", "фиксированную бочку", "горку", "штопор" "боевой разворот", "тюльпан".

"Сегодня, по решению министерства обороны России пилотажной группой "Стрижи" был выполнен высший групповой пилотаж над аэродромом Эребуни в честь 2800-летия Эребуни-Ереван. Был продемонстрирован групповой высший пилотаж, одиночный высший пилотаж с элементами фигур с предельными режимами МиГ-29. Я думаю не осталось тех людей, которым бы это не понравилось. Особенность этих полетов в том, что "Стрижи" выступали на штатных самолетах 36-24, которые базируются на аэродроме Эребуни. Авиационная техника проявила себя, продемонстрировав исключительную надежность и высокие маневренные свойства МиГ-29", - отметил Петров в беседе с журналистами уже после шоу.

Он отметил также, что служить в Армении почетно и одновременно сложно. "Мы выполняем полеты на современных МиГ-29, большая шумность и мы все-таки находимся в другой стране, стараемся не шуметь рано утром и поздно вечером, правда иногда бывает необходимость, но стараемся это минимизировать. Здесь летать комфортно, почетно и приятно", - резюмировал командир базы.

Меж тем, посол России, делясь впечатлениями об авиа-шоу отметил, что это было действительно классно. "Мне очень приятно быть здесь, сегодня двойная дата, главное конечно 2800-летие Ереван и 20-летие прилета сюда наших самолет МиГ-29, сконструированных вашим выдающимся конструктором Микояном", - отметил он.

По словам посла, та работа российских летчиков, которая способствует обеспечению мирного неба над Арменией и в регионе в целом, заслуживает самой высокой оценки. Он пожелал летчиком дальнейших успехов в деле защиты интересов Армении и России, и мирного неба.