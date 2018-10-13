Суббота, 13 Октября 2018 16:35

АрмИнфо.В Национальном собрании нет стабильного большинства, и это проблема должна быть решена. Такую точку зрения 13 октября в беседе с журналистами в мэрии Еревана выразил председатель Высшего судебного совета РА Гагик Арутюнян.

Коснувшись мнений, что в стране зафиксирован Конституционный кризис в связи с тем, что в парламенте нет стабильного большинства, Арутюнян заявил, что кроме предлагаемых решений, а именно - отставка премьер-министра страны и не избрание нового парламентом два раза, есть другое решение, предусмотренное этой Конституцией.

По его словам, комментарии касательно понятия о кризисе делаются в немного ином ракурсе. "Я проблему вижу в иной плоскости. В Конституции 89 статей, в первом предложении которой говорится, что Национальное собрание избирается по пропорциональной системе, а во втором предложении говорится, что оно должно обеспечить стабильное большинство в парламенте. Но, есть и вторая часть, где отмечается, что если не удалось обеспечить стабильное большинство, то проходит второй тур. Если и во время второго тура не формируется стабильное большинство, то должны состояться новые выборы. Проблема в том, что после выборов было обеспечено стабильное большинство, другое дело, если стабильное большинство разваливается, корень в этом, что делать? В этом вопросе в законодательстве противоречивый подход, потому, что формирование коалиции и парламентских фракций согласно Конституции РА возложено на Избирательный кодекс, так как там прописан порядок формирования коалиции и ограничения", - констатировал Арутюнян, добавив, что ИК для этого установил механизмы, согласно которым, в течении 6 дней после выборов можно сформировать коалицию, согласно которой можно обеспечить стабильное большинство и сформировать правительство.

"В отличие от этой Конституционной регулировки, закон о регламенте НС предусмотрел иную процедуру формирования коалиции, хотя Конституция не делала ссылок о том, что любая фракция может выйти из союза, и присоединиться к другой фракции и сформировать парламентское большинство. Факт в том, что в нашем парламенте сегодня нет стабильного большинства, и эта проблема должна быть преодолена. Это можно сделать не только с помощью ст. 49 и 51 Конституции РА о роспуске парламента, но и можно внести дополнения в ст.92 со стороны парламента, так как 92 статья дает основания, по которым силой закона парламент распускается. Я бы добавил к основаниям о роспуске НС, пункт о роспуске парламента при отсутствии стабильного большинства в парламенте, поскольку отсутствие стабильного парламентского большинства создает серьезные институциональные проблемы в управлении НС и других его учреждениях ", - сказал Арутюнян, добавив, что для внесения изменений в 92 статью необходимо провести референдум. По его словам, в Конституции есть решения и ими нужно руководствоваться.