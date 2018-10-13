Суббота, 13 Октября 2018 15:39

АрмИнфо. Ключевой смысл сегодняшнего мероприятия в том, что граждане Армении приняли решение о том, кто должен быть мэром столицы. Об этом 13 октября в Ереване на церемонии инаугурации мэра Еревана заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Безусловно, есть утверждение, что во время принятия решения у граждан Армении было очень хорошее настроение, но это не имеет значение. Потому, что один день выбор будет сделан при наличии хорошего настроения, в другой раз при обычном, в третий раз при рабочем настроении. Но, это не имеет значение, так как один раз во время выборов будет хорошая погода, в другой раз плохая, региональная ситуация будет благоприятная, в другой раз не благоприятная, это не имеет значения. Ключевой смысл в том, чтобы субъект принимал решения, или право народа на свободу выражения никогда не подверглось сомнению", - подчеркнул премьер Армении.

Он заметил, что зачастую принятые нами решения сказываются на нашем настроении, однако важно не настроение, а тот факт, кто является субъектом, принимающим решение. "И решение принимать будет всегда гражданин Армении посредством выборов. И это традиция, которая заложена и необратима", - отметил он.

Премьер Армении подчеркнул, что Ереван мощный город и иногда можно даже растрогаться от этой мощи. В этом контексте он упомянул одного из ключевых создателей основного образа Еревана - архитектора Александра Таманяна, "кто своей работой открыл новую страницу в истории армянского народа, который по сути, по волею судьбы, оказался на пороге потери политической и культурной жизни". По его словам, Таманян со своими коллегами обеспечили большой ренессанс для армянского народа.

Он также призвал отдать дань уважения трем великим представителям армянского народа - Комитасу, Таманяну и Туманяну, которые по его оценке были мощными столпами армянской идентичности.

Говоря о миссии, занимающих какую-либо политическую должность, Пашинян выразил убеждение, что самая главная миссия - не обманывать людей, быть с ними честными. "Не правильно думать, что мэр Еревана или кто-то из нас не допустит ошибок. Это не так, никто из нас не идеален, и мы можем ошибаться, но важно не обманывать людей. Важно, понимать почему произошла ошибка. Наша главная миссия никогда не обманывать людей, суметь сохранить способность стоять перед ними, смотреть им прямо в глаза. Все остальное технические вопросы, которые будут решены. Еще одно важное обстоятельство, сохранить способность извиниться, после совершения ошибки", - сказал он.

Говоря об образе Еревана, премьер заметил, что Ереван - центр армянства, не только потому, что это единственная столица армян, но и потому, что в ней проживает все слои общества из всех уголков страны и мира. Он напомнил, что у Еревана долгая история, и в разные периоды были некие доминирующие слои, хотя пока непонятно каким образом они выбирались. Пашинян выразил убеждение, что в Ереване должны проживать те, кто с уважением относится к законам, друг к другу, к образованию, с уважением относятся к тем, кто с уважением относится к образованию, законам, государству.

Премьер Армении выразил надежду, что новым образом Армении станет гражданин, который будет думать не о том, как не платить налоги. По его словам, необходимо гарантировать, чтобы в новом правительстве, мэрии не было воров, которые бы разворовывали имущество народа, граждане должны быть убеждены, что их налоги не расхищаются. "Да, есть еще не целесообразные расходы, это проблема есть, и мы ее должны разрешить, но каждый гражданин должен относится к каждой уплаченной копейке в казну таким образом, как к деньгам лежащим в шкафу и предназначенным для решения нужд своей семьи. Самая большое обвинение или замечание, направленное нашей политической команде в том, что наша команда очень молодая. Я не знаю, когда это считается приоритетом, когда нет, но хотелось бы, чтобы эта молодость никогда не ставилась под сомнение с точки зрения возможностей, способностей. Если есть такое восприятие, то это наше упущение, которое мы должны устранить", - отметил премьер Армении.

Пашинян также считает, что в политике не нужно руководствоваться терминами "старый" или "новый" при отрицании какого-либо лица. По его словам, это "политический расизм", которого не должно быть в Армении. По его словам, безусловно, выборы в Совет старейшин имели важное общереспубликанское значение, так как они заложили начало для процесса проведения внеочередных парламентских выборов. "В этом процессе, мы несомненно должны создать новую реальность, когда потенциал каждого человека, вне зависимости от возраста, прежней вовлеченности, но при учете содержания, так как его не возможно стереть применялся. Мы должны суметь вовлечь как можно больше людей в этот", - сказал премьер Армении.

По его словам, основная цель сегодня - открыть новую страницы в истории народа, где будет национальная солидарность и единство, и которые будут консолидированы вокруг того, что в Армении не должно быть коррупции, привилегированных, все должны быть равны перед законом, не должно быть обмана и не уважения. По его словам, цель властей помочь гражданам встать на ноги выпрямить спины и двигаться на встречу реализации вненациональной мечты.