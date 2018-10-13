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 Суббота, 13 Октября 2018 15:23
Алина Оганесян

Айк Марутян: В ближайшее время в мэрии Еревана произойдут кадровые изменения

Айк Марутян: В ближайшее время в мэрии Еревана произойдут кадровые изменения

АрмИнфо.Новоизбранный мэр Еревана Айк Марутян заявил о готовности работать со всеми квалифицированными специалистами, имеющими профессиональные навыки, и кто готов служить Армении.

Как заявил Марутян 13 октября после церемонии инаугурации на брифинге с журналистами, это не означает, что не будет никаких сокращений или увольнений. <Мы будем уважать профессионалов, людей, имеющих большой опыт и институциональную память>, - сказал он.

На вопрос журналистов о том останется ли Камо Ареян при должности заместителя мэра, А. Марутян ответил: <Уверяю вас, вы узнаете обо всех изменениях>. В этом ключе он подчеркнул, что речь идет как о новых, так и о старых именах, которые в ближайшем времени приступят к работе в мэрии Еревана.

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